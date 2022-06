CORESPONDENEsA GSP DIN BUDAPESTA David Popovici are o zi incarcata * Cum arata programul inainte de finala la 100 metri liber

Articol de Roxana Fleseru, Raed Krishan (foto) - Publicat miercuri, 22 iunie 2022, 11:56 / Actualizat miercuri, 22 iunie 2022 12:37David Popovici (17 ani), campionul de la 200 metri liber, are o zi incarcata. In aceasta seara va concura in finala la 100 metri liber, pentru o performanta care nu a mai fost atinsa din 1973.David Popovici a cucerit luni medalia de aur in proba de 200 de metri liber. A devenit primul campion mondial din istoria Romaniei, stabilind al 4-lea timp din istoria ... citeste toata stirea