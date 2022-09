CORESPONDENEsA GSP DIN CEHIA AUR pentru Romania la Mondialele de la Racice! Ionela Cozmiuc, cursa tactica perfecta si primul titlu mondial pentru delegatia noastra

Articol de Cristi Preda (foto), Luminita Paul - Publicat vineri, 23 septembrie 2022, 16:39 / Actualizat vineri, 23 septembrie 2022 17:11Ionela Cozmiuc a castigat primul titlul mondial pentru Romania la Racice in proba de schif simplu, categorie usoara.Corespondentii GSP la Racice, Luminita Paul si Cristi Preda, trimit reactii si imagini de la fata locului.Campioana mondiala in 2017 si 2018 alaturi de Gianina Beleaga in barca de dublu vasle categorie usoara, Ionela Cozmiuc, 27 de ani, si-a ... citeste toata stirea