CORESPONDENEsA GSP DIN DUBAI Alexandru Pascanu, despre sansele Rapidului la play-off si copilaria in Anglia: "Cea mai frumoasa!"

Articol de Eduard Apostol, Ionut Iordache - Publicat miercuri, 15 ianuarie 2025, 12:59 / Actualizat miercuri, 15 ianuarie 2025 13:03Titular indiscutabil in echipa gandita de Sumudica, Alexandru Pascanu (26 de ani) spune de ce crede ca Rapid poate deveni campioana chiar in acest an si a vorbit despre copilaria sa si despre impactul pe care l-a avut strainatatea asupra lui- Alex, bine te-am regasit. La multi ani pentru 2025 si tot ceea ce iti doresti in cariera. Sa incepem direct. Ce sanse ... citește toată știrea