CORESPONDENEsA GSP DIN DUBAI Boupendza n-a iesit la antrenament si forteaza plecarea de la Rapid! Doua echipe insista in culise pentru transfer

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 09 ianuarie 2025, 10:42 / Actualizat joi, 09 ianuarie 2025 11:19Aaron Boupendza (28 de ani) nu s-a antrenat astazi, fortand plecarea de la Rapid. Pe numele gabonezului exista mai multe oferte, varful rapidist fiind dorit in Turcia de Sivasspor si Bodrum FK.Adus in Giulesti cu mare dificultate, fiind disputat si de egiptenii de la Zamalek, Aaron Boupendza s-a saturat de Romania si vrea sa plece dupa numai 4 luni in angrenajul alb-visiniu! ... citește toată știrea