CORESPONDENEsA GSP DIN DUBAI Daniel Pancu o pune in garda pe Rapid: "Am vorbit cu Sumi, va fi greu" + Ce spune despre nationala de tineret: "Cu asta am emotii"

Articol de Eduard Apostol, Ionut Iordache, Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 10 ianuarie 2025, 18:16 / Actualizat vineri, 10 ianuarie 2025 18:46Daniel Pancu (47 de ani), selectionerul nationalei de tineret a Romaniei, este prezent in Dubai, acolo unde a vorbit cu reporterii GSP.ro despre Campionatul European din 2025, dar si despre sansele celor de la Rapid de a intra in play-off.Daniel Pancu a spus ca este foarte ingrijorat de faptul ca mai multi fotbalisti care au dus greul in campania ... citește toată știrea