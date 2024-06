CORESPONDENEsA GSP DIN GERMANIA Dupa speculatiile de blat la Slovacia - Romania, Edi Iordanescu a reactionat in vestiar: "Nu vreau!"

Articol de Andrei Craitoiu, Sergiu Alexandru - Publicat luni, 24 iunie 2024, 12:11 / Actualizat luni, 24 iunie 2024 12:11Romania se pregateste de meciul cu Slovacia (miercuri, ora 19:00) cu gandul ca un rezultat pozitiv o poate duce in "optimi" a(Trade Mark)"Tricolorii" au trei puncte si sunt lideri in grupa E a(Trade Mark)Desi un egal i-ar ajuta si pe romani, si pe slovaci, Edi Iordanescu are un mesaj clar pentru elevii sai: trebuie sa castige meciul!Grupa E este cea mai complicata ... citește toată știrea