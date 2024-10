CORESPONDENEsA GSP DIN LITUANIA In Kaunas, cum nu exista in Bucuresti! Sala Polivalenta de 50 de milioane de euro in orasul de doar 300.000 de locuitori

Articol de Cristi Preda (foto), Sergiu Alexandru - Publicat luni, 14 octombrie 2024, 16:00 / Actualizat luni, 14 octombrie 2024 16:09Kaunas, orasul care va gazdui meciul Lituania - Romania, din Liga Natiunilor, se poate lauda cu o sala polivalenta moderna, asa cum Bucurestiul nu are a(Trade Mark)Inaugurata in 2011, sala a costat 50 de milioane de euro, iar in 2022 i s-a adaugat un complex de natatie.Lituania - Romania se joaca marti, 15 octombrie, de la ora 21:45. Va fi liveTEXT pe GSP.ro ... citește toată știrea