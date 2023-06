Articol de Dan Udrea, Remus Raureanu, Ionut Iordache - Publicat joi, 29 iunie 2023, 10:32 / Actualizat joi, 29 iunie 2023 12:14FCSB a ajuns marti in Apeldoorn, Olanda, unde va sustine un stagiu de pregatire de aproape doua saptamani. Echipa s-a deplasat fara antrenorul ei principal, Mihai Pintilii, plecat in Republica Moldova, unde s-a inscris la cursurile pentru obtinerea licentei A ca antrenor.Gazeta Sporturilor e singura institutie media din Romania prezenta in cantonamentul celor de la ... citeste toata stirea