Articol de Eduard Apostol, Cristi Preda (foto) - Publicat miercuri, 05 iulie 2023, 10:13 / Actualizat miercuri, 05 iulie 2023 10:18La ultimul antrenament din Slovenia, inaintea meciului cu Dinamo Kiev ce va marca finalul stagiului extern, jucatorii au creat un shooting ad hoc, in care au iesit in evidenta Catalin Esira si Nelut RosuReporterul GSP Eduard Apostol si fotoreporterul Cristi Preda sunt in Slovenia si transmit toate informatiile din cantonamentul lui Dinamo.Dinamovistii au ... citeste toata stirea