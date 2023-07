Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 04 iulie 2023, 00:34 / Actualizat marti, 04 iulie 2023 09:00Hakim Abdallah, atacantul malgas de 25 de ani al lui Dinamo, si-a creionat portretul atat ca fotbalist, cat si ca al omului din afara gazonuluiHakim Abdallah a fost prima mutare a "cainilor" in mercato, asa cum a anuntat Gazeta la inceputul saptamanii trecute. Ulterior, ros-albii au luat avant si au convins alti jucatori sa vina in cantonamentul din Slovenia, sub comanda lui Ovidiu Burca. ... citeste toata stirea