Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat vineri, 13 ianuarie 2023, 10:28 / Actualizat vineri, 13 ianuarie 2023 10:28Alex Chipciu (33 de ani) se poate lauda ca a lucrat cu cei mai in voga antrenori romani din ultimii 20 de ani. A acceptat provocarea GSP si a facut o descriere fiecaruia in parte: "Am avut foarte multi antrenori, poate cei mai buni din ultimii ani. Unii cred ca din istoria tarii. Asa multi am avut ca as risca sa zic de cineva ceva, dar de fapt sa fie despre ... citeste toata stirea