CORESPONDENEsA GSP DIN TURCIA Liviu Ciubotariu a vorbit despre Arlauskis, care se antreneaza cu FC Voluntari. Ce a declarat Lorand Fulop

Articol de Vlad Nedelea, Cristi Rosu (video) - Publicat luni, 10 ianuarie 2022, 22:54 / Actualizat luni, 10 ianuarie 2022 23:12FC Voluntari s-a impus lejer in primul meci amical desfasurat in Antalya.Reporterul GSP Vlad Nedelea si cameramanul Cristi Rosu se afla in Turcia si transmit zilnic cele mai noi informatii din cantonamentele echipelor romanesti.Adversarii ilfovenilor, Darica Genclerbirligi, o echipa de liga a treia din Turcia, nu au opus prea multa rezistenta, iar ilfovenii au ... citeste toata stirea