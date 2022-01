CORESPONDENEsA GSP DIN TURCIA "Messi" din Banie vine din bucatarie * Cine e cel care are grija de vedetele de milioane de la CSU Craiova si de la echipa nationala

Articol de Vlad Nedelea, Cristi Rosu (video) - Publicat sambata, 15 ianuarie 2022, 12:31 / Actualizat sambata, 15 ianuarie 2022 13:18Andrei Voica este cheful care le gateste vedetelor de milioane de la CSU Craiova. Tot el are in grija si meniul "tricolorilor", fiind de aproape un an bucatarul nationalei. A fost poreclit "Messi", nickname pe care l-a primit de la Alex Mitrita, din cauza asemanarii fizice cu celebrul fotbalist, si are un motto adaptat meseriei: "Prin vene imi curge ulei de ... citeste toata stirea