CORESPONDENEsA GSP DIN TURCIA Rapid, amenintata: "Trebuie sa mergem sa castigam" * Cehii care i-au invins pe giulesteni il testeaza si pe Bergodi

Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 14 ianuarie 2023, 09:11 / Actualizat sambata, 14 ianuarie 2023 09:58Echipele romanesti au inceput sa paraseasca Antalya, avand in vedere ca week-end-ul viitor va marca revenirea in forta a campionatului intern.Rapid a plecat din Lara, Sepsi mai are un meci duminica, impotriva celor de la Sigma Olomuc. Tocmai formatia de pe locul 4 din Cehia ce-a invins vineri echipa din Grant!Vinerea viitoare, de la ora 21:00, in Giulesti trupa lui Adrian Mutu ... citeste toata stirea