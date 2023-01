CORESPONDENEsA GSP DIN TURCIA Revenit la club la doua saptamani dupa ce a fost afara, jucatorul dezvaluie: "Nu plec din barca la greu!"

Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat luni, 09 ianuarie 2023, 07:56 / Actualizat luni, 09 ianuarie 2023 09:19Romario Pires, 34 de ani, explica cum au fost cele doua saptamani in care a stat departe de U Cluj, fiind dat afara initial de Eugen Neagoe.- Romario, la jumatatea lui decembrie erai dat afara, 2023 te gaseste tot aici, la U Cluj...- Am terminat anul trecut putin agitat, sa zic asa, dar ma bucur ca am inceput anul tot langa aceasta echipa care mi-a intrat la ... citeste toata stirea