CORESPONDENEsA GSP DIN TURCIA "Va considerati un om bogat?" * Raspunsul dat de Valeriu Iftime: "Sa va spun cat am platit impozit" + Cea mai mare extravaganta facuta

Articol de Ionut Iordache, Sergiu Alexandru - Publicat joi, 16 ianuarie 2025, 17:46 / Actualizat joi, 16 ianuarie 2025 17:46Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botosani, a acceptat un dialog inedit cu reporterii Gazetei Sporturilor, in care a vorbit si despre afacerile sale.Acuzat ca are peste 7.000 de contracte cu statul, Valeriu Iftime i-a dat raspunsul. A dezvaluit ce impozit pe profit a platit in ultimii doi ani si care a fost cea mai mare extravaganta pe care a facut-o."Va ... citește toată știrea