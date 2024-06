CORESPONDENEsA GSP Experiente in premiera pentru Aissia Prisecariu si Denis Popescu

Articol de Roxana Fleseru, Raed Krishan (video) - Publicat marti, 18 iunie 2024, 14:55 / Actualizat marti, 18 iunie 2024 15:01Aissia Prisecariu (16 ani) si Denis Popescu (20 de ani) concureaza marti dupa-amiaza in primele lor finale europene, la 200 metri spate, respectiv 50 metri fluture.A doua zi a Campionatelor Europene de la Belgrad aduce emotii in premiera pentru doi dintre inotatorii romani.Aissia Prisecariu (16 ani), debutanta la o editie de Campionate Europene in bazin de 50 de ... citește toată știrea