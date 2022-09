Corespondenta din Cehia Ionela Cozmiuc, primele declaratii dupa medalia de aur: "Este o medalie deosebita, mai am doua de aur mondiale, de la dublu, insa aceasta parca are alta valoare fiindca am castigat-o la simplu"

Articol de Cristi Preda (foto), Luminita Paul - Publicat vineri, 23 septembrie 2022, 18:31 / Actualizat vineri, 23 septembrie 2022 18:32Ionela Cozmiuc s-a impus entuziasmant in finala de schif simplu categorie usoara, depasind-o cu 1,89 secunde pe a doua clasata. Este al treilea titlu mondial al sportivei in varsta de 27 de ani, dupa cele la dublu din 2017 si 2018."Este o medalie deosebita, mai am doua de aur mondiale, de la dublu, insa aceasta parca are alta valoare fiindca am castigat-o ... citeste toata stirea