Corespondenta din Finlanda Ismo Korhonen si Jirki Hannikainen, fostii adversari ai Stelei 86' in Cupa Campionilor Europeni, asteapta revansa nordicilor: "De data asta, bate Finlanda!"

Articol de Marius Margarit - Publicat vineri, 23 septembrie 2022, 09:09 / Actualizat vineri, 23 septembrie 2022 09:42Dupa ce au depanat amintiri despre "dubla" pierduta cu Steaua in '86, in "sferturile" Cupei Campionilor, 0-1, doi fosti jucatori ai lui Kuusysi Lahti, portarul Ismo Korhonen (60 ani) si stoperul Jirki Hannikainen (57 ani), vor sa fie macar azi razbunati de nationala lui Kanerva.Romania joaca azi, in deplasare cu Finlanda, in etapa #5 din Liga Natiunilor, de la ora 21:45, ... citeste toata stirea