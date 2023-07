Articol de Roxana Fleseru, Raed Krishan (foto) - Publicat sambata, 29 iulie 2023, 06:19 / Actualizat sambata, 29 iulie 2023 06:58Andrei Anghel, 25 de ani, aflat la prima participare la o editie de Campionate Mondiale in bazin olimpic, s-a calificat, sambata, in semifinalele probei de 50 de metri spate cu al noualea timp, 24,86 s. De la ora 15:11 el va inota in semifinala a doua.Andrei Anghel a venit zambind la zona mixta, mai odihnit decat in zilele trecute si mai fericit pentru ca va inota ... citeste toata stirea