corespondenta din madrid Bianca Andreescu, dialog exclusiv cu GSP.ro: "Creativitatea? Un dar si un blestem". Cine e mentorul ei si ce tel are

Bianca Andreescu, 21 de ani, actualmente locul 111 WTA, se simte bine la Madrid, unde a ajuns deja in "optimi". Ea a vorbit pentru GSP despre lucrurile inedite pe care le-a facut in perioada de pauza cauzata de accidentari, de la arte martiale la hip-hop.Gazeta se afla la Madrid, prin intermediul specialistei in tenis Luminita Paul, care trimite informatii de la primul turneu al Simonei Halep