Corespondenta din Roma David Popovici, asteptat sa doboare recordul mondial in finala de azi! Cine transmite la TV

Articol de Roxana Fleseru, Raed Krishan (foto) - Publicat sambata, 13 august 2022, 11:04 / Actualizat sambata, 13 august 2022 11:38David Popovici a reusit, ieri, la Roma, sa coboare pentru prima oara sub 47,00 de secunde in proba de 100 metri liber, stabilind un nou record european. Azi, in finala de la 19:22, e principalul favorit, el avand acum al patrulea timp din istorie pe aceasta distanta, 46,98.Cand epitetele se termina, intra David Popovici in scena. Pustiul de 17 ani a reusit, ieri ... citeste toata stirea