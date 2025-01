Corespondenta GSP din Antalya Dialog inedit intre Lucescu si Mutu, la primul amical din Antalya al Petrolului: "In sfarsit te-ai apucat de treaba" / "Ai vazut, ai vazut?"

Articol de Eduard Apostol, Cristi Preda (foto), Maria Olteanu - Publicat miercuri, 08 ianuarie 2025, 11:00 / Actualizat miercuri, 08 ianuarie 2025 11:46Adi Mutu debuteaza miercuri pe banca Petrolului, intr-un meci amical, in Antalya, chiar in ziua in care implineste 46 de ani. Tehnicianul "lupilor galbeni" s-a intalnit cu Mircea Lucescu inaintea meciului si au schimbat cateva replici.Selectionerul Romaniei, Mircea Lucescu, face un tur de forta in aceste saptamani, in Antalya, pentru a-i ... citește toată știrea