Corespondenta GSP din Antalya Romanul din Superliga nascut in tara lui Messi dezvaluie: "Am si certificat de nastere argentinian, acolo sunt trecut Alejandro"

Articol de Eduard Apostol, Cristi Preda (foto), Maria Olteanu, Alexandru Stanciu - Publicat marti, 07 ianuarie 2025, 18:34 / Actualizat marti, 07 ianuarie 2025 19:30Alexandru Pop (24 de ani), noul transfer al celor de la Dinamo reusit in aceasta fereastra de mercato, este nascut in Argentina, la Buenos Aires. Intr-un interviu oferit direct din cantonamentul din Antalya, atacantul plecat de la Otelul Galati a povestit cum a ajuns sa fie nascut in tara lui Leo Messi, dar si ca are doua ... citește toată știrea