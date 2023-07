Articol de Dan Udrea, Remus Raureanu, Ionut Iordache - Publicat marti, 04 iulie 2023, 11:04 / Actualizat marti, 04 iulie 2023 11:13Marianne Alofs, managerul bazei in care se antreneaza ros-albastrii, a gazduit-o prima oara pe FCSB in 2016. Femeia a devenit atunci interesata de tara noastra si a mers de sapte ori in vacante in Bucuresti, in Sibiu, la mareMarianne Alofs gestioneaza baza sportiva din Apeldoorn pe care o foloseste FCSB in perioada aceasta. Femeia a ajuns sa fie implicata in ... citeste toata stirea