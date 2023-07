Articol de Dan Udrea, Remus Raureanu, Ionut Iordache - Publicat duminica, 02 iulie 2023, 13:29 / Actualizat duminica, 02 iulie 2023 17:22Andrea Compagno e socat ca nu va avea drept de joc in prima etapa, impotriva lui FCU Craiova, in baza clauzei acceptata de Gigi Becali si FCSB atunci cand l-a cumparat de la Mititelu a(Trade Mark)Dezvaluie ca sufera de miopie si astigmatism si ca e nevoit sa joace cu lentile de contact a(Trade Mark)Numeste atacantul pe care l-a avut ca idol in copilarie si ... citeste toata stirea