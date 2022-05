Cornel Dinu ataca CFR Cluj dupa un nou titlu in Liga 1: "A castigat chiorul in tara orbilor. Are un joc meschin"

Articol de GSP - Publicat marti, 17 mai 2022, 09:46 / Actualizat marti, 17 mai 2022 10:21Cornel Dinu a vorbit despre al 5-lea titlu consecutiv castigat de CFR Cluj.Fostul antrenor a criticat jocul prestat de formatia campioana, asa cum a facut-o in repetate randuri, declarandu-se nemultumit de modul in care joaca echipa lui Petrescu.CFR CLUJ"CFR are pedigree, e o forta!" * Fostul capitan al clujenilor explica succesul echipei lui Dan PetrescuCornel Dinu critica jocul prestat de CFR ... citeste toata stirea