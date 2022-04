Cornel Dinu nu i-a iertat nici dupa victorie * Doi dinamovisti luati in colimator: "Unul e muschetar fara sabie, celalalt seamana cu un Othello care tradeaza fotbalul"

Articol de GSP - Publicat sambata, 02 aprilie 2022, 13:55 / Actualizat sambata, 02 aprilie 2022 13:59Cornel Dinu (73 de ani), fostul mare fotbalist al lui Dinamo, a analizat victoria reusita de "caini" pe terenul Chindiei, scor 2-0. In ciuda rezultatului pozitiv, "Mister" a gasit cativa "clienti" in echipa lui Uhrin.Chiar marcatorii celor doua goluri, atacantii Vlad Morar si Irobiso, au fost luati in colimator de Dinu. De asemenea, legenda ros-albilor a tinut sa sublinieze minusurile ... citeste toata stirea