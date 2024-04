Corona Brasov isi pastreaza titlul de campioana nationala la hochei

Articol de Iulian Cuibar - Publicat joi, 18 aprilie 2024, 11:55 / Actualizat joi, 18 aprilie 2024 11:59Corona Brasov s-a impus in finala cu 2-0 in fata celor de la Sport Club Miercurea Ciuc. Este al saselea titlu din palmaresul echipei de sub Tampa.Corona Brasov e campioana a Romaniei, dupa ce a invins-o in finala, cu 2-0 la general, pe Sport Club Miercurea Ciuc. Dupa un 3-2 in Harghita, in primul joc, brasovenii s-au impus pe gheata proprie cu 6-4.TRAUMAA primit 3 lovituri in figura, a ... citește toată știrea