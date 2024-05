Corvinul a facut primul transfer pentru sezonul in care joaca in Europa League. Si-a luat un mijlocas de la Viitorul Pandurii. Hunedorenii vor prezenta si patru fotbalisti nigerieni

Revelatia fotbalului romanesc in sezonul 2023-2024 tocmai a realizat primul transfer estival. Castigatoarea Cupei Romaniei, Corvinul Hunedoara si-a asigurat serviciile lui Alexandru Girbita, mijlocasul ofensiv de 23 de ani al celor de la Viitorul Pandurii Targu Jiu.Girbita a fost unul dintre cei mai constanti fotbalisti ai formatiei pregatite de Calin Cojocaru, marcand 8 goluri in 24 de aparitii oficiale in campionatul recent incheiat al Ligii 2. Tanara "aripa" a semnat un contract cu "corbii" ... citește toată știrea