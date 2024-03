Corvinul a inceput play-off-ul Ligii 2 cu o remiza in fata propriilor spectatori. Florin Maxim are si o mare nemultumire dupa egalul cu Gloria Buzau: "De trei saptamani discutam cu jucatorii"

Pentru a doua oara intr-o luna, Gloria Buzau a incurcat planurile celor de la Corvinul, de aceasta data chiar pe arena "Michael Klein", si nu oricum, ci in nocturna, la primul joc disputat astfel la Hunedoara, in campionat.Dupa 2-1 pentru gruparea din Crang, la Buzau, in sezonului regular, a urmat un 1-1 in startul play-off-ului Ligii 2, conturat la lumina unor reflectoare cam de curtea scolii si nu in orice caz pentru un meci oficial. Pana la urma, hunedorenii s-au obisnuit cu lumina pe care ... citește toată știrea