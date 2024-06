Corvinul a ravnit la bunul luat de altul si l-a obtinut! Atacantul din Liga 3 prezentat de CSM Slatina ajunge, totusi, la echipa din Hunedoara. "Pastreazam 50 la suta dintr-un eventual transfer"

Luni s-a prezentat la reunirea echipei CSM Slatina, miercuri clubul de care apartine contractual a ajuns la un acord de transfer al sau la Corvinul Hunedoara, castigatoarea Cupei Romaniei si una dintre reprezentantele tarii in cupele europene in noul sezon.Este vorba despre atacantul Darius Grigore, in varsta de 17 ani, care in ultimul sezon a activat in Liga 3 la ARO Muscelul Campulung Muscel si i-a fost golgheter.Darius Grigore a participat la reunirea Slatinei si era anuntat ca imprumutat ... citește toată știrea