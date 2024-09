Corvinul castiga restanta cu CSC Selimbar si face un salt important in clasament. Golul fundasului golgheter a cantarit decisiv

Prima dintre cele trei restante din acest inceput de sezon de Liga 2, ajuns la sase etape, a fost castigata de Corvinul pe teren propriu, scor 1-0, contra CSC Selimbar. Unicul gol al partidei a fost reusit de fundasul golgheter al echipei lui Florin Maxim, Antoniu Manolache, in minutul 23. Au fost si alte cateva situatii bune a inscrie, in dreptul ambelor formatii, insa mingea nu a mai fost bagata in plasa.Partida Corvinul - CSC Selimbar a contat pentru prima etapa si ar fi trebuit, in mod ... citește toată știrea