Corvinul Hunedoara a bifat victoria ultimilor ani si a reusit sa treaca de Sepsi OSK in etapa a 2-a a fazei grupelor de Cupa Romaniei, scor 1-0. Pe terenul propriu, formatia din Liga 2 a invins, pana la urma, detinatoarea trofeului competitiei in ultimele doua editii.Formatia lui Florin Maxim este ca si calificata in fazele eliminatorii ale Cupei Romaniei, din grupe mai fiind de disputat o singura etapa, cand va intalni Progresul Pecica (Liga 3).Corvinul Hunedoara a dat lovitura! A invins ... citeste toata stirea