Corvinul - CSC Selimbar se joaca ACUM. S-a inscris rapid la Hunedoara. Miza jocului: locul 2 in play-off-ul Ligii 2

Ultimul meci al etapei a 7-a a play-off-ului Ligii 2 are loc astazi, 29 aprilie 2024, de la ora 15:00, la Hunedoara, unde se intalnesc Corvinul si CSC Selimbar, echipe aflate la egalitate de puncte pe locurile 2 si 3. Totodata, cele doua formatii evolueaza in acest campionat fara dreptul de a putea promova, din cauza formei lor de organizare, ambele fiind de drept public.In functie de rezultatul din acest joc, Corvinul si CSC Selimbar pot face cel mult rocada in clasament, doar in situatia in ... citește toată știrea