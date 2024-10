Corvinul, in doliu! A murit una dintre legendele sale, Dorin Nicsa, parte din conducerea clubului

Corvinul este in doliu! Luni, 28 octombrie 2024, clubul hunedorean a anuntat trecerea la cele vesnice a lui Dorin Nicsa, fost jucator al echipei in nu mai putin de 15 sezoane, o legenda a sa.Fostul mijlocas a pierdut lupta cu boala la varsta de 66 de ani!A incetat din viata Dorin Nicsa, o legenda a Corvinului!Dorin Nicsa a facut parte, ca de exemplu, din echipa Corvinului care in sezonul 1982-1983, singurul pana in acest an, a participat intr-o competitie europeana, calificata din postura de ... citește toată știrea