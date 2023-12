Corvinul Hunedoara este pe locul 2 in Liga 2 la final de an, dupa victoria din etapa a 15-a, la un punct de liderul CSC Selimbar. In partida de joi seara, nou-promovata a trecut, in deplasare, in Ghencea, de Steaua, scor 1-0.Hunedorenii au facut diferenta in partea secunda, dupa ce la pauza a fost rezultat de egalitate.Corvinul Hunedoara a invins Steaua, scor 1-0, in etapa a 15-a din Liga 2Corvinul Hunedoara parea si pe hartie, la inceputul primei runde din acest sezon, ca este promovata din ... citeste toata stirea