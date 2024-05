Corvinul si-a luat la revedere de la Marius Coman. Atacantul golgheter al Hunedoarei a transmis un mesaj emotionant

Corvinul Hunedoara si-a luat la revedere, in mod oficial, de la atacantul Marius Coman, care s-a inteles cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Proaspata castigatoare a Cupei Romaniei, ocupanta locului 2 in play-off-ul Ligii 2, i-a urat bafta varfului pe care l-a avut sub contract pentru doi ani.Coman a transmis si un mesaj de adio, multumind pentru momentele frumoase petrecute la Hunedoara, catalogate drept cele mai prolifice din cariera lui.Corvinul Hunedoara a anuntat plecarea lui Marius ComanDupa ... citește toată știrea