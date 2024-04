Corvinul - Unirea Slobozia se joaca ACUM. Gol inscris rapid la Hunedoara, dupa ce ambele echipe au si facut cate o schimbare

Al doilea meci al zilei in Liga 2, in etapa a 3-a a play-off-ului, prima intermediara dintre cele trei pe care le va avea turneul in acest sezon, are loc la Hunedoara, pe stadionul "Michael Klein", de la ora 19:00, intre Corvinul si Unirea Slobozia. Cele doua formatii s-au mai intalnit si in urma cu trei saptamani si jumatate, in chiar ultima etapa a sezonului regular, la acea data la Slobozia, iar trupa ialomiteana a castigat cu scorul de 3-1.Etapa intermediara a debutat astazi cu un joc la ... citește toată știrea