Cosmarul lui Gigi Becali ramane inca 2 ani la CFR Cluj! A fost cel mai bun "visiniu" in acest sezon

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat joi, 19 mai 2022, 08:13 / Actualizat joi, 19 mai 2022 08:23Ciprian Deac (36 de ani) a castigat al saptelea titlu de campion cu CFR Cluj si va continua sa joace in Gruia pana in iunie 2024. Mijlocasul nu e printre fotbalistii cel mai bine platiti, el incaseaza 21.000 de euro lunar, un salariu la care se mai adauga bonusuri.La 36 de ani si trei luni, Ciprian Deac tot mai are in fata lui cel putin doua sezoane ca fotbalist ... citeste toata stirea