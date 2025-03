Cosmarul trait de Yastremska la Indian Wells * Ucraineanca a fost aproape de expulzare

Articol de Claudiu Badea - Publicat luni, 10 martie 2025, 20:36 / Actualizat luni, 10 martie 2025 20:40Dayana Yastremska (24 ani, 46 WTA) a fost eliminata in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells (SUA). Ucraineanca a cedat in fata numarului secund mondial, Iga Swiatek (23 ani), cu scorul de 0-6, 2-6. Inaintea disputei, Yastremska a avut probleme cu autoritatile americane.Participarea Dayanei Yastremska la Indian Wells va ramane o amintire neplacuta in amintirea sa. Sportiva ... citește toată știrea