Cosmin Stan, un car de nervi pe arbitrajul din meciul cu Rapid: "Explodez, ca nu ma pot controla!" Dumbravita trebuia sa primeasca penalty la 1-1 si a fost dezavantajata si la unul dintre golurile giulestenilor

CSC Dumbravita a pierdut cu scorul de 1-4 meciul jucat in Giulesti cu Rapid, din prima etapa a Grupei C a Cupei Romaniei.Antrenorul Cosmin Stan a vorbit despre erorile de arbitraj mai ales, si a tinut un adevarat discurs-manifest despre prestatia centralului Cristian Moldoveanu.Cosmin Stan, foarte dezamagit de arbitrajul din meciul cu RapidAntrenorul Dumbravitei a spus ca, pana acum, echipa sa nu a intampinat probleme de arbitraj de cand joaca in Liga 2, dar dupa meciul cu Rapid a rabufnit. ... citeste toata stirea