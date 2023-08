La patru luni de la despartirea de Unirea Slobozia, dupa ratarea calificarii in play-off-ul Ligii 2, Constantin Enache a reintrat in paine. Surprinzator, desi a fost in discutii si cu formatii din esalonul secund, experimentatul antrenor in varsta de 50 de ani a decis sa preia echipa din Liga 3 FC Bacau, fosta Dinamo Bacau.Costel Enache explica de ce s-a alaturat proiectului FC BacauDupa mai multe experiente in Liga 2, la Petrolul, "U" Cluj, Poli Iasi si Unirea Slobozia, antrenorul Costel ... citeste toata stirea