Costel Enache rasufla usurat dupa ce Poli Iasi s-a salvat matematic: "Ma simt atat de epuizat! Nu am mai avut niciodata un an asa greu in cariera mea"

Poli Iasi a scapat definitiv de emotiile barajului mentinerii in Liga 2 cu doua etape inainte de finalul sezonului, dupa victoria obtinuta vineri, in Copou, 2-0 cu Dunarea Calarasi.Costel Enache, dupa ce Poli Iasi si-a asigurat mentinerea in Liga 2: "A fost un an greu pentru mine"La finalul partidei, antrenorul Costel Enache a ezitat sa vorbeasca despre viitor, punctand ca asta e datoria conducerii clubului, dar a subliniat ca sezonul in curs a fost cel mai dificil din cariera sa."Eu am ... citeste toata stirea