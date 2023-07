CSM Focsani, locul 2 in play-out-ul Seriei 2 din Liga 3 in stagiunea trecuta, face schimbari in aceasta vara, din dorinta de a avea un parcurs mai bun in stagiunea 2023-2024. A numit un nou presedinte executiv, dar si un antrenor.Formatia din Focsani a anuntat aducerea lui Costel Lazar (foto, in rosu) in functia de presedinte executiv, iar noul conducator al bancii tehnice este Octavian Grigore. Asadar, doi oameni care sunt asimilati cu Petrolul.CSM Focsani l-a numit presedinte executiv pe ... citeste toata stirea