Costel Pantilimon preia sefia la Politehnica Timisoara. Urmeaza sa fie prezentat. Presedintele si directorul general nu stiau nimic | EXCLUSIV

La cateva luni de la schimbarile de conducere din octombrie, Politehnica Timisoara isi modifica din nou managementul!Clubul a invitat presa la o conferinta miercuri, 8 februarie, la care va fi prezentat noul manager general, Costel Pantilimon, cel care si in vara ar fi dorit sa vina pe aceasta functie, dar a fost refuzat.Costel Pantilimon, idolul suporterilorCostel Pantilimon nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru polisti. Fostul portar are in prezent 36 de ani. Nascut la Bacau, el a ... citeste toata stirea