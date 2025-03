Costin Curelea a anuntat lotul Romaniei U20 pentru actiunea din Liga Elitelor

Articol de Tudor Belivaca - Publicat sambata, 15 martie 2025, 12:54 / Actualizat sambata, 15 martie 2025 13:06Costin Curelea (40 de ani), selectionerul nationalei U20, a anuntat lotul pe care se va baza in ultimele partide din Liga Elitelor U20.Nationala Romaniei U20 va juca impotriva Poloniei, in deplasare, pe 21 martie, de la ora 18:15, si impotriva Turciei, pe 25 martie, de la ora 17:30, pe stadionul "Eugen Popescu din Targoviste.Costin Curelea a mizat doar pe patru stranieri in lotul ... citește toată știrea