Costin Curelea a anuntat lotul Romaniei U20 pentru meciurile cu Italia si Polonia de la Targoviste * 10 jucatori din Superliga

Articol de Romeo Ene - Publicat sambata, 16 martie 2024, 13:49 / Actualizat sambata, 16 martie 2024 14:15Costin Curelea, selectionerul Romaniei U20, a anuntat lotul de 23 de jucatori pentru meciurile cu Italia si Polonia, din Elite League, care vor avea loc la Targoviste.Romania U20 - Italia U20 are loc pe 21 martie, de la 18:00, liveTEXT pe GSP.roRomania U20 - Polonia U20 are loc pe 26 martie, de la 18:00, liveTEXT pe GSP.roCurelea a selectat cativa jucatori interesanti, cu minute in ... citește toată știrea