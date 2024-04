Costin Lazar ia in calcul retragerea din antrenorat si face declaratii puternice: "Liga 3 e o mocirla, terenuri proaste, arbitraje execrabile uneori"

Costin Lazar, in varsta de 42 de ani, a amenintat cu retragerea din antrenorat daca nu va reusi sa indeplineasca obiectivul pentru sezonul urmator alaturi de echipa pe care o pregateste, Gloria Baneasa.In aceasta stagiune, Lazar are obiectiv salvarea de la retrogradare, dar pare ca nu va avea mari emotii in aceasta privinta, echipa sa fiind pe locul 2 in play-out-ul Seriei 3, cu 26 de puncte, la noua puncte de locul 5, penultimul, FC Voluntari 2.Costin Lazar se gandeste la retragerea din ... citește toată știrea