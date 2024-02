Craciunescu a reactionat dupa ce Porumboiu l-a facut praf in studioul GSP: "Il dau in judecata" + S-a luat si de Naum in direct: "Esti avocatul lui si nu stiu eu?"

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 28 februarie 2024 23:59 / Actualizat joi, 29 februarie 2024 01:06Ion Craciunescu, fostul arbitru international, a anuntat ca il da in judecata pe Adrian Porumboiu, dupa declaratiile acestuia de la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu".Porumboiu l-a jignit in repetate randuri pe Craciunescu in studioul Gazetei Sporturilor, deranjat de faptul ca Ion nu si-a cerut scuze pentru faptul ca a afirmat ca "Porumboiu a avut sifilis". Craciunescu se apara, spune ... citește toată știrea